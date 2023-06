L'ex tecnico di Inter e Cagliari tra le altre, Walter Mazzarri, intervistato da La Stampa, ha risposto su Raoul Bellanova, giocatore allenato nel capoluogo sardo: "Ha testa e un bel motore: può muoversi anche sulla sinistra, basta che se ne convinca, e può realizzare un po' di gol, quelli che in una stagione servono per chiudere il cerchio. A Cagliari, per me, è stata una bellissima scoperta, quando sono arrivato non era molto considerato, adesso ha il futuro davanti".