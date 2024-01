A poche ore da Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa italiana, Stefano Mauri, ex capitano dei biancocelesti, ha ricordato il giorno in cui i capitolini si laurearono supercampioni d'Italia battendo i nerazzurri di José Mourinho nella finalissima di Pechino: "Fu un’emozione particolare, ma ci massacrarono per 90 minuti tenendoci nella nostra area di rigore. Poi vincemmo 2-1 - le sue parole a TVPlay.it -. Quanto alla gara di stasera, dico che l'Inter parte nettamente favorita perché ha la squadra più forte e l'ha dimostrato in campionato.

Però è una partita secca e credo che la Lazio creare qualche difficoltà".