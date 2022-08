Vincenzo Matrone, ex calciatore di Foggia e Fiorentina, durante la trasmisssione Sportitalia 24 live si è soffermato sulla prestazione dell'Inter al Via del Mare contro il Lecce evidenziando le qualità fisiche della formazione allenata da Simone Inzaghi: "L'Inter mi ha impressionato sotto l'aspetto fisico. Nessun'altra squadra ha lo strapotere fisico dei nerazzurri, un fattore che potrà rivelarsi determinante in questa stagione. Nella rosa di Simone Inzaghi ci sono molti giocatori con una statura sopra la media e con un fisico possente, e nel corso della partita si sente". Poi ha commentato la prestazione dell'ex portiere dell'Inter Radu al termine del match tra Fiorentina-Cremonese: "Il ruolo del portiere è un ruolo delicato: la maggior parte delle volte ricordiamo più le papere anzichè soffermarci sui grandi interventi. Sono dell'idea che Radu abbia bisogno di tempo, e l'Inter non ha perso lo scudetto per colpa sua, ma per altri fattori. Ad esempio l'acquisto di Correa per 31 milioni di euro".