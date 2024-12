"Per il Napoli essere lì dopo un'annata disastrosa è già un gran traguardo". Così Alessandro Matri, dagli studi di DAZN, commenta la classifica di Serie A, la cui vetta è oggi appannaggio dell'Atalanta di Gasperini, prima in solitaria a +2 dal Napoli e a +3 dall'Inter. "Il gioco non è convincente e stanno costruendo il proprio percorso e le proprie convinzioni spesso grazie a singoli episodi. In questo senso Inter e Atalanta mi danno più l'impressione di essere squadra, hanno una rosa forte e un gioco ben congeniato".