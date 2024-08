Quarto episodio di Inter Memories, format di Inter TV, nato per raccontare il legame e la passione degli interisti, che per il quarto appuntamento ospita Matilde Gioli. L'attrice, grande tifosa del Biscione, direttamente dalla sala Trofei di Viale della Liberazione racconta il suo forte trasporto con la sua Beneamata. Di seguito una parte della sua intervista:

"L'ultimo mese della scorsa stagione è stato caratterizzato da tante emozioni diverse, c’è gratitudine per i ragazzi che hanno dato il massimo, per il mister che so quanto ci tiene, per tutta la società. Ho vissuto più di tutti il senso di appartenenza ad una comunità. L’emozione principale che ha regnato nell’ultimo mese è stato il senso di appartenenza ad una comunità, ovvero la tifoseria. Quello che mi piace tanto della nostra squadra è l’allegria generale. Io sento anche creatività, li osservo quando posso, li guardo quando parlano tra di loro… Sono dei caratteri molto energici. Thuram che sorride sempre è una cosa meravigliosa, ha un’aura positiva contagiosa. Ma tutti quanti: Barella per esempio, secondo me, sarebbe un ottimo elemento da set. Lo vedo come un grande trasformista, ha la capacità di passare dall’essere serio ad essere un po’ più leggero diciamo che è una qualità propria degli attori. Ma anche Calha, lui ha un’intensità nello sguardo che io percepisco quando si concentra. Secondo me sarebbero tutti ottimi candidati per fare gli attori. Cos'è per me l’Inter? Per me è famiglia".