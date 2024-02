Un clamoroso ritorno di Beppe Marotta alla Juve, di cui si è timidamente parlato a livello mediatico nelle ultime ore, è da escludere nella maniera più assoluta. A dirlo è l'operatore di mercato Giocando Martorelli, nel corso del suo intervento su Radio Bianconera: "Non credo. Credo che Marotta all'Inter si trovi benissimo, ha in mano una società straordinaria dove sta facendo cose bellissime. Non penso che lui possa fare quel tipo di ritorno, certi ritorni non sono mai di successo come nel passato, la storia lo insegna: non ci sono i presupposti per cui possa lasciare l'Inter".