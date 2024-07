Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha parlato a Tutto Mercato Web del futuro di Albert Gudmundsson sottolineando: “Ha una situazione particolare a livello personale e non so se questa possa impedirgli di fare un salto di qualità in questo mercato. Se restasse, comunque, Alberto Gilardino ne sarebbe contentissimo”.

Che mercato è fin adesso?

“Al di là della solita Inter, Napoli e Juve stanno facendo cose importanti e mirate. I bianconeri stanno portando a compimento operazioni notevoli, credo che Giuntoli riuscirà a portare a casa anche Koopmeiners. Sono curioso di vedere come andrà a finire la situazione legata a Chiesa”.

Dove vede Chiesa?

“È una situazione complessa. Ha un solo anno di contratto, per prolungarlo chiede una cifra che la Juve non è disposta a dargli. E la Juve chiede una somma che al momento non è in linea con le richieste. Spero possa tornare a dimostrare il suo valore. Credo che la Juve possa anche abbassare le pretese economiche”.