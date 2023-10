Martedì 24 ottobre sarà di nuovo tempo di Champions League, con l'Inter che ospita il Salisburgo alle 18.45. Sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida: considerando il sold-out dei mini abbonamenti Champions e l'alto interesse per la partita, il suggerimento dato dal club per tutti i tifosi attraverso il sito ufficiale è di assicurarsi al più presto i tagliandi. Per i possessori del Champions Pack per 3 giorni è attiva una promo flash: potranno portare 3 amici allo stadio, acquistando i biglietti nella sezione dedicata.