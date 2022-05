Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha ricordato ai microfoni di DAZN la figura di Mino Raiola, che è scomparso ieri all'età di 54 anni: "Sono affranto dall'improvvisa mancanza di una persona importante, a volte scomoda per il modo duro in cui diceva le cose, ma lo faceva per il bene del calcio. Avere a che fare con lui era avere a che fare con un interlocutore preparato, è capitato di litigare con lui qualche volta ma questo vuol dire credere nel proprio lavoro, che vuol dire fare gli interessi della società nel nostro caso". Si unisce al cordoglio anche il suo assistito Stefan de Vrij: "Perdita importante e inaspettata, che fa molto male".