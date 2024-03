Ricordando la rimonta effettuata nel 2015 ai danni del Bayer Leverkusen, Mario Suarez, ex centrocampista di Atletico Madrid e Fiorentina, detta ai microfoni di Marca la ricetta che la squadra di Diego Simeone deve seguire per ribaltare la situazione con l'Inter: "Non deve subire gol. È una delle chiavi e uno dei problemi che l’Atleti sta avendo quest’anno. Se hai la porta inviolata hai maggiori possibilità di vincere. Da lì dovrebbe partire l'Atleti".

A proposito dei nerazzurri, Suarez aggiunge: "L'Inter genera tanto, attacca con tanti giocatori, ha due attaccanti spettacolari come Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma ha anche Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella... E poi difende anche molto bene, come tutte le squadre che riescono ad arrivare lontano. Difendere bene ed essere forti in area è fondamentale",