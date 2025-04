"Con l’Empoli c’è stata uniformità tra primo e secondo tempo. Fatta eccezione per i primi 15′ della gara, il Napoli ha dominato". Così l'ex dirigente del Napoli, Pierpaolo Marino - intervistato da Televomero - ha riassunto in breve la partita giocata e vinta dalla squadra di Antonio Conte ieri sera contro la compagine toscana. "L'Inter ha battuto tre colpi e il Napoli ha risposto allo stesso modo - ha continuato -. Proiettandoci a settimana prossima, c’è un turno in cui possono variare gli equilibri del campionato: la squadra di Conte con il Monza deve mantenere questo atteggiamento, mentre i nerazzurri hanno un impegno bello tosto.

Calendario delle prossime gare?

"Fare tabelle l’ho sempre trovato un esercizio pericoloso, perché ci si aspetta determinati risultati dalle rivali e si rischia di deconcentrarsi sulle proprie partite. La casistica poi è piena di squadre che si sono giocate i campionati nelle partite 'facili'. Se adesso io giocassi nel Napoli, affronterei la gara di Monza come una finale. Sono tre punti che non si possono mancare, altrimenti sei finito. Sono partite in cui hai tutto da perdere. Il Napoli può vincere tutte le ultime sei gare, se va in campo con la testa giusta".