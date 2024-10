Weekend particolarmente concitato per la direzione arbitrale di Serie A quello ormai concluso. A parlarne è l'ex dirigente di Napoli e Udinese, Pierpaolo Marino, che a Televomero, sulle polemiche che hanno riguardato le direzioni di gara di diversi match italiani ha detto: "Finora un disastro, il fatto è che ricevono protocolli continui. Il tocco sul piede è una questione che viene interpretata in modo diverso da ogni direttore di gara. Il VAR nel complesso ha migliorato il calcio, diminuendo il numero di errori. Non è giusto però che questo strumento vada messo in meno ad altri arbitri, che quindi diventano a loro volta direttori di gara della partita. Vanno formati degli ex calciatori, che conoscono tutti i trucchi del mestiere, e vanno messi al VAR".

Su Lukaku, ex Inter oggi al Napoli:

"Stiamo parlando di un fuoriclasse, 31 anni oggi non sono niente per un calciatore. Sono sicuro che inciderà molto anche negli scontri diretti".