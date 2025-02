Massimo Marianella, voce di Sky Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Viola Weekend' per parlare della Fiorentina e del roboante successo di giovedì contro l'Inter: "Avevo colto che sarebbe stato un disastro perché non giocavano i nuovi e per tanti altri motivi, per me non era così ma certo non pensavo che facesse tre gol all'Inter. È stata una partita giocata bene e in modo intelligente ed ha trovato un'Inter un po' presuntuosa in campo".

Marianella aggounge: "Quello che emerge è anche la disposizione tattica, è un ricordo che i giocatori devono portarsi in campo anche in futuro. Bello quello hanno portato in campo in tanti, Luca Ranieri, Moise Kean e altri non solo per i gol".