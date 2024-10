Dario Marcolin si è concentrato sui gol incassati dall'Inter. Di seguito il suo intervento a DAZN: "I gol presi sono arrivati più che altro per due disattenzioni, sono gol che l’Inter può evitare: sull’errore di Bisseck rimangono tutti a guardare. La squadra di Inzaghi può fare meglio di così. Però è anche vero che la fase offensiva dà spettacolo e non solo per la tripletta di Thuram perché ci sono state anche altre occasioni, contro un Torino che è rimasto sempre ordinato".