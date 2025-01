Dario Marcolin ha parlato della lotta scudetto sulle frequenze di Vikonos Web Radio/Tv: "La lotta al titolo? L’Inter è sempre la squadra da battere, l’Atalanta è straripante, è in crescita esponenziale, il Napoli però ha l’esperienza di Conte e grandissima qualità offensiva. Poi ha saputo vincere anche sette volte per 1-0, ed è una qualità. Marzo sarà decisivo, senza le coppe il Napoli c’è eccome nella lotta scudetto. Come ho detto, con Antonio la squadra ha bruciato le tappe ed alzato l’asticella". Le parole riprese da TuttoNapoli.