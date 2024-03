Marco Ligabue, fratello del rocker Luciano Ligabue, condivide con lui la musica come professione ma non il tifo calcistico: noto tifoso nerazzurro Luciano, mentre Marco è un grande tifoso del Torino. Ma hanno mai litigato i due a causa del calcio? Questa la sua risposta ai microfoni di SportWeek: "Non essendoci grande rivalità tra le due squadre, ci sopportiamo. Se fosse stato tifoso della Juve sarebbe stato un problema più grosso (ride, ndr). Più che il calcio, ci ha sempre unito la passione per la musica. Abbiamo girato l’Italia intera e anche un po’ il mondo per assistere a tanti concerti assieme".