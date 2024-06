Alberto Marcico, grande ex del Boca Juniors, si è espresso ai microfoni di Super Mitre Deportivo sul dualismo all'interno della Nazionale argentina tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez: “Ognuno dei due può giocare e possono farlo anche insieme; se uno esce per l'altro non si fa sentire. Nel mio caso, se mi viene data la possibilità di scegliere, io punterei sull'attaccante del City".