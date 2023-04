Come si muoverà l'Inter la prossima estate? A precisa domanda rivoltagli dai colleghi di TMW Radio, Luca Marchetti di Sky Sport ha disegnato il possibile scenario, tenendo conto anche dei risvolti a livello societario: "Le condizioni economiche le conosciamo, il club dovrà lavorare ancora con restrizioni importanti - le sue parole -. C’è anche il prestito a Oaktree da riconsegnare, oggi l’Inter non può farlo autofinanziandosi quindi servirà un intervento della società, se non dovesse accadere il club passerà al fondo americano.