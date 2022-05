"Uno scudetto che potrebbe essere conteso davvero fino all'ultima giornata. Ieri è stato bello anche il passaggio di pallino, di peso psicologico: partiva appesantito il Milan che aveva l'obbligo di vincere contro la Fiorentina, poi è toccato all'Inter contro l'Udinese e i nerazzurri hanno risposto con una prestazione di grande consistenza". Lo dice Matteo Marani in collegamento dagli studi di SkySport24. "Il Milan sa soffrire, è la costante da inizio anno. Ha qualcosa in meno rispetto all'Inter, ma sopperisce don la forza di volontà. L'Inter, al contrario, qualcosa perde da questo punto di vista mentale, non a caso ha passato alcuni momenti di difficoltà. Inter e Milan sono la dimostrazione che si vince prima in società e poi in campo: seppur con percorsi diversi, hanno dato sostanza a questi progetti. L'Inter non ha sbracato nel momento delicato: erano andati via giocatori importanti, non c'era più Conte... Marotta e Ausilio hanno aiutato tantissimo Inzaghi, che è bravo ma pur sempre al primo anno a questi livelli".