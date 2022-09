Intervenendo su TMW Radio, Amedeo Mangone ha parlato anche del momento dell'Inter. E si parte da Mkhitaryan: "Per me potrà prendere la maglia di Calhanoglu. Il cambio ambientale non lo sta favorendo. È un giocatore di caratura internazionale, saprà reagire".

Sui nuovi acquisti. "Lukaku è un giocatore importante. Viene da un’annata difficile in Inghilterra, ma non è detto che un giocatore, per quanto forte come il belga, possa cambiare una stagione".