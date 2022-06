Il commissario tecnico della Nazionale maltese Devis Mangia ha parlato del possibile arrivo in coppia di due grandi giocatori in nerazzurro: “Lukaku e Dybala? Per l’Inter sarebbero due ottime operazioni. Bisognerà capire cosa accadrà con Lautaro. Con tutti e tre ci vorrà un bel lavoro per trovare un certo equilibrio. Sarà importante la gestione”.

L’Italia non giocherà il Mondiale. Che effetto fa?

“Mi fa male da italiano. Le premesse c’erano tutte. Più che la partita contro la Macedonia c’è da fare un’analisi generale. Sono episodi che a conti fatti fanno la differenza”.

Come vede i giovani scelti da Mancini?

“Bisogna guardare al 2026. E quindi è giusto tenere in considerazione alcune carte d’identità. In tante situazioni un calciatore arriva prima in Nazionale e poi si afferma. Ma l’errore non è la convocazione, è una riflessione che va fatta”.