Il tecnico Andrea Mandorlini, interpellato dai colleghi di MilanNews.it sull'influenza delle Nazionali nell'economia dello scudetto, ha risposto: "Per forza di cose ci sarà. Ci troviamo a gestire un Mondiale invernale che non era mai stato affrontato in precedenza. Certo, con l’Italia fuori magari l’impatto potrà essere meglio assorbito dalle società. In ogni caso vista l’eccezionalità della situazione bisognerà adeguarsi di conseguenza".