Lo slancio di autostima regalato da una finale di Coppa Italia conquistata battendo il Milan 3-0 non garantisce per forza all'Inter i favori del pronostico nella corsa scudetto. E' il pensiero espresso a Radio Kiss Kiss da Andrea Mandorlini: "Le cose possono cambiare in fretta, credo che il campionato dell’Inter sia cambiato completamente mentalmente dopo la vittoria di Torino contro la Juve - le parole dell'ex nerazzurro -. Gli è girata bene anche martedì col Milan, ma è un’Inter diversa che ha passato il momento negativo. Quello che è successo alla squadra di Inzaghi può succedere anche alle altre lì davanti. Mancano ancora 5 gare e un po’ di chance di vittoria per il Napoli rimangono. Tre settimane fa pensavo che il Napoli fosse la più accreditata a vincere perché giocava meglio di tutti e aveva entusiasmo. Dispiace, ma può succedere che le milanesi rallentino e il Napoli vincendo sempre può ancora farcela".