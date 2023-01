Roberto Mancini ha impiegato un po’ di tempo prima di riuscire ad esprimere a parole il vuoto che gli ha lasciato la morte di Gianluca Vialli. Lo ha fatto oggi ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “È una grande perdita per la sua famiglia, per me, per il calcio italiano. È un momento difficile ma bisogna andare avanti. Speravo in un miracolo. Ci siamo visti, abbiamo parlato e scherzato.