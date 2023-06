Roberto Mancini nome scelto dal Napoli per rimpiazzare Luciano Spalletti? In mattina è circolata la notizia, proposta dal Corriere dello Sport, di contatti tra il club campione d'Italia e il ct azzurro. Ma da Via Allegri arriva una secca smentita: "Mancini non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli. Abbiamo sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026", spiegano fonti interne alla FIGC all'Ansa.