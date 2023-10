Intervenuto a Cusano Tv prima del match di sabato contro l'Italia, il commissario tecnico di Malta, Michele Marcolini, ha detto di aspettarsi una squadra "probabilmente diversa soprattutto nell’atteggiamento. Quando si cambia allenatore si ha sempre una scossa, immagino che parlando di una Nazionale forte come quella italiana lo sarà ancora maggiormente. Considerata la classifica per gli azzurri sarà ancor più importante giocare al 100% quindi mi aspetto un avversario voglioso, una squadra che vorrà dimostrare di poter tornare ai livelli altissimi dell’anno dell’europeo. Scegliere un allenatore migliore di Spalletti al momento è dura, quindi la risposta è semplice. L’Italia ha uno degli allenatori migliori che si possano pretendere".

Che squadra è l'Italia?

"Dal punto di vista dei giocatori, ce ne sono tanti di qualità, perché se è vero che il calcio italiano purtroppo in certi momenti ha zoppicato, lo è altrettanto che la squadra per buoni momenti ha ottenuto buoni risultati. Un giocatore che stimo molto è Frattesi: sono contento che si stia imponendo anche a livelli alti. Sicuramente come caratteristiche è una di quelle mezzali che mi piace tantissimo, sempre pronto a inserirsi a ritmi sostenuti e dentro la partita".