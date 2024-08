L'arrivo di Valentin Carboni rende più complicata la posizione all'interno dell'Olympique Marsiglia di Amine Harit. Tuttavia, il nazionale marocchino intende giocarsi fino in fondo le sue carte nell'attuale club, al punto da rispedire al mittente l'interesse dello Zenit San Pietroburgo, che nei giorni scorsi ha avanzato una proposta da ben 10 milioni l'anno per l'attaccante. Ma Harit in questo momento non sembra molto allettato dall'andare a giocare in Russia. Su di lui resta l'interesse di club del Golfo Persico.

ℹ️ Dossier Amine Harit.



Le feu follet marocain a refusé un véritable pont d’or du Zenith (un salaire aux alentours de 10 millions par an) ‼️



Le milieu marocain n’est toujours pas emballé par cette destination.



Des clubs du Golf surveillent de loin sa situation https://t.co/Z9KcLo0g1j pic.twitter.com/ZBPkXS4ESw — Adam 🇵🇸 (@Adammser) August 5, 2024