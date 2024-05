Nella lunga chiacchierata di Paolo Maldini a Radio Tv Serie A c'è spazio anche per un ricordo delle grandi sfide con Ronaldo, il fenomeno. "A me piaceva andare a far l'uno contro uno, ma con Ronaldo era molto dura. Non si fermava. Le regole erano molto permissive, potevi usare più il fisico, ma anche lui era grosso, veloce, tecnico", dice l'ex calciatore e dirigente del Milan.