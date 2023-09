Intervenuto in diretta Instagram con Sportmediaset, il presidente del CONI, Giovanni Malagò è stato interpellato sulla lotta scudetto, corsa per la quale il numero uno dello sport italiano accredita come prima concorrente l'Inter di Simone Inzaghi: "Oggi il 90% degli italiani dice che è l'Inter, poi vediamo cosa succederà".

Cos’è lo sport?

"Qualcosa di molto più importante rispetto a prima e lo dimostra l’inserimento dello sport nella Costituzione. Sembra la cosa più ovvia del mondo, ma in realtà i nostri padri costituenti presi da temi prioritari si erano dimenticati dello sport dopo la seconda guerra mondiale".

Sul rapporto con gli atleti:

"Penso mi venga riconosciuto di aver messo l’atleta al centro di tutto. Senza l’atleta non esisterebbe il dirigente sportivo, ma al tempo stesso un buon dirigente lo è in relazione a quello che riesce a fare con l’atleta. Per questo è anche vero che l’atleta senza dirigente non potrebbe fare questo mestiere".

Su Milano-Cortina 2026:

"Tra Covid, guerra e altri fattori va recuperato il tempo perduto“, sottolineando anche come “ogni giorno se ne recuperi buona parte con la prua della barca che oggi è nella giusta direzione".