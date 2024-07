Il presidente del CONI Giovanni Malagò commenta per il Corriere della Sera la brutta figura dell'Italia agli Europei 2024. Tracciando tra l'altro un parallelo tra la delusione della Nazionale maggiore e i trionfi recenti delle squadre giovanili azzurre: "Voglio ricordare che a fronte dei successi dell’Italia Under 17 e Under 19 agli Europei e della finale ai Mondiali Under 20, la Under 21 non si è qualificata alle Olimpiadi e quella maggiore ha fallito in Germania: qualcosa vorrà pur dire".