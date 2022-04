Dura lo spazio di pochi giorni l'illusione della Macedonia del Nord di partecipare al Mondiale in Qatar: la formazione che giovedì ha sorpreso l'Italia a Palermo è stata infatti sconfitta per 2-0 dal Portogallo nella finale del playoff di Oporto. Decisiva una doppietta di Bruno Fernandes, servito prima da Cristiano Ronaldo poi da Diogo Jota. Stacca il biglietto per la Coppa del Mondo anche la Polonia che batte la Svezia per 2-0: Robert Lewandowski e il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski mettono il visto sul passaporto per il Qatar.