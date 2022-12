Intervista a TMW News per Massimo Maccarone. Nelle sue parole non manca un riferimento a Matteo Darmian e Federico Dimarco, visti entrambi come compagni di squadra quando erano giovanissimi. "Sono cresciuti molto. Li ho avuti molto giovani, erano ai primi anni delle loro carriere, ma si vedevano già delle qualità importanti per la loro età. Hanno creduto in queste e nella crescita, si meritano di stare in determinati palcoscenici", risponde Maccarone.