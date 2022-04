Il Lussemburgo si sta preparando ad affrontare la Bosnia, con o senza Edin Dzeko. A dirlo è il suo ct, Luc Holtz, nella conferenza stampa della vigilia del match amichevole dello Stadion Bilino Polje di Zenica: "E' difficile capire cosa sta succedendo al nostro avversario, che uomini e modulo sceglieranno; lo stesso discorso vale anche per loro. Dzeko ha una grande esperienza e può cambiare posizione in campo, se non giocherà verrà sostituito da un giovane che vorrà dimostrare di essere all'altezza".