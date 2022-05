Come finisce con Perisic?

“Troveranno una soluzione perché è un campione e l’Inter non può prescinderne. Le tempistiche sui rinnovi vengono riempite di chiavi di lettura, ma c’è anche il gioco delle parti. Quello che non fai in un mese a volte lo fai in un giorno, per me finirà così”.

Qualcuno spenderà 70 milioni per Lautaro?

“Il mercato sta cambiando e ci sta abituando anche a follie. Mai dire mai. E poi, a 65 milioni non lo darebbero via?”.

Scudetto verso il Milan?

“Qualche settimana fa avrei puntato sull’Inter. Ora il Milan ha un vantaggio unico: è padrone del suo destino e questo ti dà una forza enorme. Possono solo perderlo”.