Pietro Lo Monaco si è soffermato sulla convocazione di Mateo Retegui in Nazionale ai microfoni di Radio FirenzeViola: "L'Argentina ha fatto esordire subito dei 2005, qui prendiamo un '98 mai preso in considerazione dalla nazionale argentina. È un buon giocatore, ma non fa la differenza. Dovevamo prendere altri giocatori, non Toloi o Retegui, forse stiamo sbagliando qualcosa".