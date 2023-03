"È il classico centravanti che segna. È forte di testa. Mi piace come gioca in area, per questo penso sia un buon attaccante" ha detto Marcello Lippi, intervistato da Super Deportivo Radio, a proposito di Retegui, gioiellino in forza al Tigre sul quale avrebbe puntato i riflettori l'Inter ed esordito qualche giorno fa con la maglia della Nazionale italiana.