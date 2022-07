Arrivato all'Inter nell'estate del 2002 dalla Fiorentina, in due stagioni in nerazzurro ha collezionato 45 presenze e 5 gol tra tutte le competizioni, facendosi ricordare per passione e professionalità. Nel giorno del suo 48esimo compleanno, tanti auguri a Lele Adani. Così, sul sito suo ufficiale, la società nerazzurra.