Alla mezzanotte di giovedì 5 dicembre è scaduto il termine per presentare le candidature per la presidenza della Lega Serie A che eleggerà il suo prossimo numero uno lunedì 9 dicembre. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, negli uffici di Via Rosellini è arrivata una sola mail, quella di Ezio Simonelli; a quanto pare, nemmeno l’attuale presidente Lorenzo Casini ha palesato l'intenzione di replicare il mandato, lasciando quindi campo libero al commercialista di Macerata.

Ora per Simonelli serve l’appoggio numerico dei club, che sembra però non essere un problema visto che godrebbe di un consenso abbastanza diffuso fra i 20 club di Serie A, che potrebbe portarlo a diventare presidente già alla prima votazione in programma all’assemblea di lunedì; arrivassero i 15 voti previsti, tra i quali quello dell'Inter, scatterebbe automaticamente l'elezione.