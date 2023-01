Un'assemblea di Lega Serie A è in programma giovedì 26 gennaio presso la sede in Via Rosellini a Milano alle ore 09.15 in prima convocazione e alle ore 11.15 in seconda convocazione. Questi i punti all'ordine del giorno: verifica poteri; comunicazioni del presidente; comunicazioni dell'ad; accordo collettivo Aic; riforme organizzative: informativa; diritti audiovisivi nazionali ed internazionali trienni 2021/2024 e 2024/27; varie ed eventuali.