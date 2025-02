Il Lecce è tornato al successo sul campo del Parma dopo due sconfitte filate. Il tecnico dei salentini Marco Giampaolo, in conferenza stampa, è tornato sulla gara persa contro i nerazzurri: "Credo che la sfida con l'Inter fosse quasi ingiocabile tecnicamente e con il fisico. Non puoi aspettare però l'avversario: anche se sai di poter perdere, devi comunque provare a mostrare le proprie qualità. La partita di oggi non era semplice: forte davanti e organizzata, bisognava fare tante cose bene. Faccio complimenti alla mia squadra, i ragazzi sono stati molto attenti".