Alla vigilia della finale di Champions League all'Atatürk Olympic Stadium tra Manchester City e Inter, le grandi stelle che hanno fatto la storia della competizione si sfideranno in un torneo di calcio a cinque nell'ambito del Champions League Festival che sarà organizzato nei giorni antecedenti la sfida presso lo Yenikapı, Etkinlik Alanı. Venerdì 9 giugno si daranno battaglia tre squadre composte da leggende della Champions League e una squadra sarà composta da leggende turche capitanate da Hamit Altıntop. L'evento prenderà il via alle 15:00 ora locale sull'Ultimate Champions Pitch con due semifinali, seguite da una partita per il terzo posto e dalla finale. Le partite saranno arbitrate da Neslihan Muratdağı.

Chiamati a difendere i colori della Champions anche tanti grandi ex interisti come Esteban Cambiasso, Roberto Carlos, Marco Materazzi, Luis Figo, Ivan Cordoba, Julio Cesar, Lucio, Diego Milito, Ricardo Quaresma e Patrick Vieira. Vecchie conoscenze del mondo nerazzurro anche nelle file dei turchi, vista la presenza di Emre Belozoglu e Okan Buruk.