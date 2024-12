Il Campionato di calcio 2024/25 è iniziato da pochi mesi, più precisamente da agosto 2024, ma già si delinea un quadro piuttosto chiaro delle squadre favorite. L’Inter, grazie a un’annata straordinaria, si conferma in testa, decisa a dominare sulle avversarie. Tuttavia, se lo scorso anno i nerazzurri avevano trionfato con un margine più evidente, quest’anno la corsa allo scudetto si preannuncia più equilibrata, con altre squadre pronte a dare battaglia fino all’ultimo. Rispetto allo scorso anno, sono retrocesse in serie B il Sassuolo, la Salernitana e il Frosinone.

Scopri le previsioni dei bookmaker italiani sulle squadre favorite per la vittoria dello scudetto e le relative quote serie A aggiornate.

Quote scudetto 2024/25

A campionato già avviato, le squadre favorite per il titolo, secondo le quote della Serie A, sono Inter, Napoli, Juventus e Atalanta. Subito dietro, troviamo Milan, Fiorentina e Lazio.

Secondo i principali siti di scommesse, l'Inter di Simone Inzaghi è la grande favorita per il titolo, con quote pari a 2.25, che riflettono la solidità della squadra e le ottime prestazioni in campo.

Alle spalle della capolista, troviamo il Napoli di Antonio Conte, con una quota di 3.50. A seguire, la Juventus di Thiago Motta, che si è rinnovata profondamente rispetto alla scorsa stagione, e l'Atalanta di Gasperini, che sta mostrando una competitività sempre più forte, entrambe a quota 6.00. Più distanti, invece, Milan, Fiorentina e Lazio, con quote superiori a 25.00 e scarse possibilità di entrare nel novero delle contendenti per il primo posto.

Se hai scommesso su una di queste squadre che ora si trovano in una posizione bassa nella classifica di Serie A, verifica se il tuo bookmaker offre l’opzione cash out. Questa funzione ti permette di chiudere la scommessa in anticipo per limitare le perdite e garantire un recupero di parte dell'importo puntato. Siti come Sisal.it mettono a disposizione questa opzione che, sebbene ancora poco diffusa in Italia, sta diventando sempre più richiesta.

Inter verso lo scudetto: le ultime novità

Rispetto alla stagione precedente, il campionato 2024-25 appare molto più equilibrato, rendendo difficile individuare fin da ora un probabile vincitore. Tuttavia, questo equilibrio rappresenta un'opportunità per molte squadre di tentare il colpo e strappare il titolo alla capolista nerazzurra.

"Squadra che vince non si cambia" sembra essere il mantra di Simone Inzaghi. Dopo il trionfo nella scorsa stagione, il tecnico ha scelto di confermare gran parte della formazione titolare dell'Inter. A completare la rosa, però, ci sono due acquisti di rilievo: Taremi e Zielinski, pronti a portare ulteriore qualità al team.

L'Inter ha senza dubbio tutte le carte in regola per mantenere la leadership in questo campionato, ma le prime giornate hanno mostrato che la lotta per il titolo è più aperta che mai. Le altre squadre, infatti, non staranno certo a guardare e daranno filo da torcere ai nerazzurri fino all'ultima giornata.