"Ci sono tanti problemi che circolano e che potrebbero cambiare totalmente gli scenari e i risultati a fine maggio. Sono sicuro che voi reciterete un grande ruolo in questo campionato. Anzi, tutti insieme dobbiamo dimostrarlo". Sono le parole riportate da Il Messaggero che Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha pronunciato ieri sera in occasione della cena di Natale del club biancoceleste. Il riferimento è al caso in cui è coinvolta la Juventus, assieme ad altre squadre connesse.