Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato in zona mista nella serata del Gran Galà del Calcio: "Non sono al massimo, sono un po' in debito ancora, ma la cosa importante è che l'Inter vinca. Dobbiamo continuare così, io devo lavorare come ho sempre fatto. A Firenze eravamo tutti preoccupati per quello che è successo a Edoardo, gli mandiamo un grande abbraccio. Da quando è successo quel fatto la partita era finita, era importante la salute del ragazzo. Spero si riprenda presto. Dove può migliorare la squadra? Ogni anno e ogni stagione è sempre diversa, noi dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti. Serve più intensità, tutte le partite le abbiamo sotto controllo sul piano del possesso palla. E migliorare anche la fase difensiva. Champions? Interessante, hanno cambiato il format ma noi ci siamo adeguati subito. Dobbiamo continuare su questa strada". Le parole riprese dal sito di Sport Mediaset.