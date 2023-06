L'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez si è presentato in zona mista per analizzare la sconfitta subita in finale di Champions League: "Abbiamo messo in difficoltà la squadra più forte in questo momento, sicuramente c'è tanta amarezza, ma dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto. Abbiamo lasciato dietro squadre di valore, dimostrando al mondo che l'Inter ha qualità. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto questa sera. Volevamo portare la coppa a casa, purtroppo per poco non ci siamo riusciti e il dolore stasera è grande".

Come si supera questa delusione?

"Non credo che serva qualcosa di particolare, sono momenti, a volte la palla entra e altre no. Il loro portiere non sa nemmeno lui come ha parato quella palla di Romelu. Credo che loro abbiano fatto una partita inferiore al loro livello perché noi li abbiamo messi in difficoltà. Loro però sono stati più bravi a sfruttare i dettagli e per questo hanno vinto".