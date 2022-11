Dopo la vittoria dell'Inter sull'Atalanta a cui ha contribuito lui stesso, per Lautaro Martinez è tempo di iniziare la tanto attesa avventura al Mondiale. E il Toro lo fa con un messaggio molto toccante pubblicato su Instagram: "Quattro anni fa ho detto che nessuno mi avrebbe tolto la speranza di rappresentare il mio Paese in un Mondiale. Oggi dopo 4 anni di tanta fatica è arrivato quello che tanto desideravo. La felicità e l'orgoglio che provo di poter difendere il mio Paese sono immensi. Grazie soprattutto alla mia famiglia che mi accompagna in ogni momento".