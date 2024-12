Inizia a San Siro contro l'Udinese il cammino dell'Inter in Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dal netto successo in campionato contro la Lazio, va alla ricerca del decimo trofeo nazionale, che varrebbe la stella d'argento. Le quote sorridono ai nerazzurri: vale infatti 1,29 su 888sport e 1,32 su Planetwin365 il successo dei padroni di casa al 90'. Si sale invece a 9,50 per la vittoria dell'Udinese, capace di sbancare il Meazza in 4 dei 18 precedenti, tutti giocati in Serie A. Il pari, invece, è dato a 6. Tra i risultati esatti, in 'pole' il 2-0 a 6,75, seguito dall'1-0 a 7,50. L'ultima volta in cui le squadre si sono sfidate in Coppa Italia, il 9 gennaio 2014, prevalse 1-0 ad Udine la squadra allora allenata da Francesco Guidolin su quella di Walter Mazzarri: domani il successo di misura dei friulani è in lavagna a 23.

Chi va alla ricerca del gol perduto è Lautaro Martinez, a secco dallo scorso 3 novembre e mai così poco prolifico da quando veste i colori nerazzurri, con sole 5 reti segnate in 15 giornate in Serie A. L'incantesimo potrebbe rompersi proprio contro l'Udinese: un gol del Toro, dato però inizialmente in panchina, è infatti in lavagna a 1,85, seguito da Marcus Thuram e Mehdi Taremi, entrambi dati a 2. Nell'Udinese, invece, sono tre i giocatori che hanno più probabilità di segnare il proprio cognome nel tabellino dei marcatori: Bravo, Thauvin e Lucca, tutti a 6.