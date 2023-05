Oggi non ha trovato il gol personale, ma Lautaro Martinez ha comunque portato a casa una buona prestazione nell'Euroderby contro il Milan, terminato 2-0. Il Toro ha parlato così a fine gara ai microfoni di Sky Sport: "Istanbul più vicina? Sicuramente è un risultato importante per noi, ma il lavoro è appena iniziato. È la prima partita, sarò speciale anche al ritorno. È un derby e i dettagli fanno la differenza. Ora dobbiamo pensare al campionato e poi concentrarci sulla partita di ritorno".

Cosa ha fatto la differenza?

"L'atteggiamento, siamo entrati in campo nel modo giusto. I due gol ci hanno fatto lavorare nella maniera giusta. Sicuramente dobbiamo migliorare un po' per come abbiamo giocato il secondo tempo, ma abbiamo portato a casa un risultato importante. Dobbiamo continuare così".