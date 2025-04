Lautaro Martinez ai microfoni Sky commenta così le sue emozioni per questa qualificazione alla semifinale di Champions: "Un orgoglio perché abbiamo affrontato un grandissimo avversario come il Bayern e abbiamo dimostrato ancora carattere, personalità. Inter di nuovo in semifinale, tra le prime 4 in Europa. Merito del lavoro, della crescita di questo grandissimo club negli ultimi anni, abbiamo portato trofei e qualificazioni. Quello che abbiamo vissuto a Istanbul è stato un sogno che sembrava lontano visto da fuori, ma noi ci credevamo e ora crediamo in ogni partita nel nostro valore, dimostriamo il nostro calcio. Umiltà perché quando c'è da difendere difendiamo tutti e questo è il nostro valore.

Sono orgoglioso perché in quell'esultanza c'è tantissimo lavoro, sofferenza, abbiamo un calendario di tante partite impegnative, in campionato abbiamo una squadra dietro che non molla, stiamo facendo grandissime cose. E' un merito tutto nostro e dei nostri compagni che lavorano tutti i giorni al massimo anche in partite ravvicinate. Fare gol è vita per me ed esulto sempre al massimo.

Messi? Non è più al Barcellona, se ci sentiamo non parliamo di queste cose ma di cose personali, ora pensiamo al campionato, poi alla Coppa Italia e poi penseremo al Barcellona, grande squadra e candidata alla vittoria finale".