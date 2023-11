"Sono molto contento per il lavoro fatto da tutta la squadra perché non era semplice questo girone. Abbiamo affrontato squadre di livello che ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi e maturi. Siamo orgogliosi di aver passato il turno con due partite in anticipo, significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro" ha detto Lautaro Martinez con soddisfazione a Inter TV dopo il successo della Red Bull Arena contro il Salisburgo.

Nove dei dodici gol segnati in Champions li hai fatti in trasferta. È un caso?

"Sicuramente è un caso. L'importante è segnare per dare una Imano alla squadra. E quando non riesco a segnare provo comunque sempre a dare una mano alla squadra. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto un ottimo primo tempo e anche un ottimo secondo tempo in cui li abbiamo messi in difficoltà e poi vinto la gara".

Grande unità di gruppo...

"Sì, anche in fase difensiva abbiamo fatto un ottimo lavoro e questo è importante perché a noi davanti ci danno tranquillità. Queste partite sono così, vengono definite spesso dai dettagli quindi oggi abbiamo preso un rigore e siamo stati bravi a segnarlo e a passare il turno".